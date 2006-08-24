Антиукраїнський мітинг і патріотична акція

Сьогодні у Севастополі на площі Нахімова близько 25 активістів так званого народного фронту „Севастополь-Крим-Росія” провели антиукраїнський мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, у розданому журналістам прес-релізі під заголовком „Українські окупанти забирайтесь геть з Криму!”, є, зокрема, такі слова: „ЯНУКОВИЧ - це не те, що треба підтримувати, “помаранчеві” і “біло-блакитні” окупанти однаково ненависні кримчанам і севастопольцям, і якщо усі патріоти на півострові повстануть і проявлять політичну волю та громадянську активність в боротьбі за російський Крим і Севастополь, то жалюгідна і убога держава під назвою Україна буде викинута на звалище історії, і назавжди зникне з прославленої і багатостраждальної кримської землі”.

Мітинг тривав понад годину, правопорядок забезпечували представники правоохоронних органів. За попередніми даними, порушень громадського порядку під час акції не зафіксовано. УНІАН наразі не відомо, чи повідомляли активісти „Севастополь-Крим-Росія” органи влади про свій намір провести мітинг 24 серпня на площі Нахімова.

За кілька хвилин після завершення мітингу фронту близько 10 активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” також на площі Нахімова розпочали свою акцію на честь 15-ї річниці незалежності України. Тримаючи в руках Державні прапори України, зокрема, у тому числі і спеціально зшиті два 5-метрові, активісти „Студентського братства” виконали Державний гімн України. Як повідомив кореспонденту УНІАН лідер „Студентського братства” Олег ЯЦЕНКО, про свою акцію активісти напередодні повідомили місцеві органи влади.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН заявив, що будь-які спроби провокацій на святкуванні Дня Незалежності у місті будуть „досить жорстко припинятися”.