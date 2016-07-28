В Кривому Розі заарештовано капітана поліції, підозрюваного в хабарництві

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону, офіцери військової прокуратури Криворізького гарнізону, працівники Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області та відділу внутрішньої безпеки Криворізького відділу поліції припинили злочинну діяльність капітана поліції та його цивільного спільника.

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Встановлено, що капітан одержав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч доларів за повернення останньому вилучених під час обшуку матеріальних цінностей (стаціонарного комп’ютера, двох ноутбуків, двох мобільних телефонів та іншого), а також закриття кримінального провадження та непритягнення до кримінальної відповідальності. З метою прикриття своєї злочинної діяльності «нечистий на руку» правоохоронець використовував пособника – цивільну особу.

Правоохоронцю та його пособнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Слідчим суддею капітану поліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 964,6 тисячі гривень, а його пособнику – домашній арешт.