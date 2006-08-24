У Рівному зібралась рекордна кількість людей у вишиванках

У Рівному встановлено рекорд України зі збору в одному місці найбільшої кількості людей у вишиванках.

Як повідомив УНІАН учасник акції, народний депутат України Микола ТОМЕНКО, організатор акції - рівненське “Радіо-Трек” запрошувало людей прийти сьогодні на майдан Незалежності міста у вишиванках з метою встановлення рекорду і фіксації його у Книзі рекордів України.

Акція тривала три години, і для участі у ній офіційно зареєструвалось три тисячі 298 осіб. За словами М.ТОМЕНКА цей рекорд був офіційно зареєстрований.

Депутат наголосив, що “вишиванка як символ українськості” повинна нагадувати і суспільству. і владі про українські цінності і власні корені. “Такий сигнал особливо важливий для нової влади, багато представників якої вважають українське чужим”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він переконаний, що цей рекорд мусив би спонукати всіх до того, що Україна повинна йти в Європу з власними традиціями, щоб не розчинитися там серед інших країн.