Заходи безпеки у Києві під час хресного ходу УПЦ КП менші, ніж вчора

зокрема, на вулицях немає металевих огорож та рамок металошукачів, через які вчора проходили всі учасники «ходи».

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Як передає кореспондент УНІАН, правопорядок і безпеку учасників ходи на вулицях забезпечують як правоохоронці, так і представники добровольчих батальйонів.

Попереду ходи їде автомобіль поліції, також ідуть спецпризначенці та патрульні поліцейські.

Периметри вулиць, якими йдуть учасники ходи, охороняються не так щільно, як вчора під час заходу УПЦ МП.

На даний час колона вже вийшла до перехрестя бульвару Шевченка та вулиці Володимирської.

За даними правоохоронців, кількість учасників ходи становить до 3 тис. осіб, однак точні дані стануть відомі дещо пізніше, коли віряни вийдуть на вулицю Володимирську.