Помер актор Віктор Павлов (фото, список фільмів)

Увечері 24 серпня на 66-му році життя помер провідний актор Малого театру, народний артист Росії Віктор Павлов.

Випускник вищого театрального училища імені Щепкіна В.Павлов працював у декількох московських театрах: у “Соврємєнніку”, в театрі імені Маяковського і в Малому театрі, де він прослужив понад 20 років.

Популярність В.Павлов здобув за ролями ролях у кінокартинах "Ад`ютант його превосходительства", "Майор Вихор", "Операція “Ы” та інші пригоди Шуріка", "Дванадцять стільців", "Місце зустрічі змінити не можна".

У квітні на зйомках останнього фільму "Кур`єр" у Києві в нього стався інсульт. Після перебування в лікарні й реабілітації він був у Москві вдома, де й помер від серцевого нападу.

Акторські роботи:

На сімох вітрах [1962]

Коли дерева були великими [1962]

Хокеїсти [1964]

Будується міст [1965]

Тайговий десант [1965]

Людина без паспорта [1965]

Майор "Вихор" [1967]

На війні, як на війні [1968]

Ад`ютант його превосходительства [1969]

Даурія [1971]

Дванадцять стільців [12 стільців] [1971]

Потяг в далекий серпень [1971]

Розкажи мені про себе [1971]

Слухайте на тій стороні [1971]

Перевірка на дорогах [1971]

Я - Шаповалов т.П. [1973]

Діти Ванюшина [1973]

Здрастуй і прощай [1973]

Товариш генерал [1973]

Високе звання [1973]

Незнайомий спадкоємець [1974]

Гамлет Щигрівського повіту [1975]

Щоденник директора школи [1975]

Борги наші [1976]

Звичайна Арктика [1976]

Гарантую життя [1977]

Журавель у небі [1977]

Кільця Альманзора [1977]

Сутичка в заметілі [1977]

Омелян Пугачов [1978]

Капронова ялиночка [1978]

Зав`ялівські диваки [1978]

Слід на землі [1978]

Торговка і поет [1978]

Йдучи - йди [1978]

Дюма на Кавказі [1979]

Місце зустрічі змінити не можна [1979]

Особистої безпеки не гарантую [1980]

Про бідного гусара замовте слово [1980]

Остання втеча [1980]

Білий танок [1981]

Сільська історія [1981]

Куди зник Фоменко? [1981]

Пригоди Тома Сойера і Гекльберрі Фінна [1981]

Штормове попередження [1981]

Миргород і його мешканці [1983]

Самотнім надається гуртожиток [1983]

Пароль "готель Регіна" [1983]

Пригоди Петрова і Васечкина звичайні і неймовірні [1983]

Герой її романа [1984]

Перша кінна [1984]

Шанс [1984]

Груба посадка [1985]

Дикий хміль [1985]

Контрудар [1985]

Не ходіть, дівки, заміж [1985]

Зіна-Зінуля [1986]

На вістрі меча [1986]

Звинувачується весілля [1986]

Забави молодих [1987]

Лілова куля [1987]

Спритники [1987]

По траві босоніж [1987]

Гардемарини, уперед [1987]

Вам що, наша влада не подобається?! [1988]

Лапта [1988]

Ранкове шосе [1988]

Беззаконня [1989]

Шляхетний розбійник Володимир Дубровський [1989]

Князь Успіх Андрійович [1989]

Операція "Вундерланд" [1989]

Гамбрінус [1990]

Незворотні часи [1990]

Катала [1990]

Кошмар у божевільні [1990]

Морський вовк [1990]

Рок-н-рол для принцес [1990]

Вбивство на монастирських ставках [Адвокат] [1990]

Не будіть сплячого собаку [1991]

Глушина [Мафія] [1991]

І біс з нами! [1991]

Караван смерті [1991]

Мушкетери двадцять років опісля [1991]

Російські брати [1991]

Фірма пригод [1991]

Циніки [1991]

Чортовий п`яниця [1991]

У ліжку з чужою дружиною [1992]

Кодекс мовчання 2 [1992]

Кооператив "Політбюро", або Буде довгим прощання [1992]

Щурячий кут [1992]

Крамничка "Рубінчик і..." [1992]

Викрадачі води [1992]

Прощення [1992]

Успіху вам, панове! [1992]

Про бізнесмена Хому [1993]

Слід чорної риби [1993]

Супермен мимоволі, або Еротичний мутант [1993]

Я сама [1993]

Над темною водою [Червневий дощ] [1993]

Анекдотіада, або історія Одеси в анекдотах [1994]

Чарівник смарагдового міста [1994]

Захоплення [1994]

Рокові яйця [1995]

Без ошийника [1995]

Домовик і мереживниця [1995]

Зачаровані [Дружний народ] [1995]

Колечко золоте, букет з яскраво-червоних троянд [1995]

Наукова секція пілотів [1996]

Сирота казанська [1997]

Чорний океан [1997]

Діти понеділка [1997]

Незнайома зброя, або Хрестоносець 2 [1998]

Кому я винен - всім прощаю [1999]

ДМБ - 002 [2000]

ДМБ [2000]

Рицарський роман [2000]

Ліки для небіжчика [2000]

Небезпечне хобі [2000]

У серпні сорок четвертого [2000]

Жриця кохання [2001]

Бригада [2002]