Помер актор Віктор Павлов (фото, список фільмів)
У квітні в Києві в нього стався інсульт
Увечері 24 серпня на 66-му році життя помер провідний актор Малого театру, народний артист Росії Віктор Павлов.
Випускник вищого театрального училища імені Щепкіна В.Павлов працював у декількох московських театрах: у “Соврємєнніку”, в театрі імені Маяковського і в Малому театрі, де він прослужив понад 20 років.
Популярність В.Павлов здобув за ролями ролях у кінокартинах "Ад`ютант його превосходительства", "Майор Вихор", "Операція “Ы” та інші пригоди Шуріка", "Дванадцять стільців", "Місце зустрічі змінити не можна".
У квітні на зйомках останнього фільму "Кур`єр" у Києві в нього стався інсульт. Після перебування в лікарні й реабілітації він був у Москві вдома, де й помер від серцевого нападу.
Акторські роботи:
На сімох вітрах [1962]
Коли дерева були великими [1962]
Хокеїсти [1964]
Будується міст [1965]
Тайговий десант [1965]
Людина без паспорта [1965]
Майор "Вихор" [1967]
На війні, як на війні [1968]
Ад`ютант його превосходительства [1969]
Даурія [1971]
Дванадцять стільців [12 стільців] [1971]
Потяг в далекий серпень [1971]
Розкажи мені про себе [1971]
Слухайте на тій стороні [1971]
Перевірка на дорогах [1971]
Я - Шаповалов т.П. [1973]
Діти Ванюшина [1973]
Здрастуй і прощай [1973]
Товариш генерал [1973]
Високе звання [1973]
Незнайомий спадкоємець [1974]
Гамлет Щигрівського повіту [1975]
Щоденник директора школи [1975]
Борги наші [1976]
Звичайна Арктика [1976]
Гарантую життя [1977]
Журавель у небі [1977]
Кільця Альманзора [1977]
Сутичка в заметілі [1977]
Омелян Пугачов [1978]
Капронова ялиночка [1978]
Зав`ялівські диваки [1978]
Слід на землі [1978]
Торговка і поет [1978]
Йдучи - йди [1978]
Дюма на Кавказі [1979]
Місце зустрічі змінити не можна [1979]
Особистої безпеки не гарантую [1980]
Про бідного гусара замовте слово [1980]
Остання втеча [1980]
Білий танок [1981]
Сільська історія [1981]
Куди зник Фоменко? [1981]
Пригоди Тома Сойера і Гекльберрі Фінна [1981]
Штормове попередження [1981]
Миргород і його мешканці [1983]
Самотнім надається гуртожиток [1983]
Пароль "готель Регіна" [1983]
Пригоди Петрова і Васечкина звичайні і неймовірні [1983]
Герой її романа [1984]
Перша кінна [1984]
Шанс [1984]
Груба посадка [1985]
Дикий хміль [1985]
Контрудар [1985]
Не ходіть, дівки, заміж [1985]
Зіна-Зінуля [1986]
На вістрі меча [1986]
Звинувачується весілля [1986]
Забави молодих [1987]
Лілова куля [1987]
Спритники [1987]
По траві босоніж [1987]
Гардемарини, уперед [1987]
Вам що, наша влада не подобається?! [1988]
Лапта [1988]
Ранкове шосе [1988]
Беззаконня [1989]
Шляхетний розбійник Володимир Дубровський [1989]
Князь Успіх Андрійович [1989]
Операція "Вундерланд" [1989]
Гамбрінус [1990]
Незворотні часи [1990]
Катала [1990]
Кошмар у божевільні [1990]
Морський вовк [1990]
Рок-н-рол для принцес [1990]
Вбивство на монастирських ставках [Адвокат] [1990]
Не будіть сплячого собаку [1991]
Глушина [Мафія] [1991]
І біс з нами! [1991]
Караван смерті [1991]
Мушкетери двадцять років опісля [1991]
Російські брати [1991]
Фірма пригод [1991]
Циніки [1991]
Чортовий п`яниця [1991]
У ліжку з чужою дружиною [1992]
Кодекс мовчання 2 [1992]
Кооператив "Політбюро", або Буде довгим прощання [1992]
Щурячий кут [1992]
Крамничка "Рубінчик і..." [1992]
Викрадачі води [1992]
Прощення [1992]
Успіху вам, панове! [1992]
Про бізнесмена Хому [1993]
Слід чорної риби [1993]
Супермен мимоволі, або Еротичний мутант [1993]
Я сама [1993]
Над темною водою [Червневий дощ] [1993]
Анекдотіада, або історія Одеси в анекдотах [1994]
Чарівник смарагдового міста [1994]
Захоплення [1994]
Рокові яйця [1995]
Без ошийника [1995]
Домовик і мереживниця [1995]
Зачаровані [Дружний народ] [1995]
Колечко золоте, букет з яскраво-червоних троянд [1995]
Наукова секція пілотів [1996]
Сирота казанська [1997]
Чорний океан [1997]
Діти понеділка [1997]
Незнайома зброя, або Хрестоносець 2 [1998]
Кому я винен - всім прощаю [1999]
ДМБ - 002 [2000]
ДМБ [2000]
Рицарський роман [2000]
Ліки для небіжчика [2000]
Небезпечне хобі [2000]
У серпні сорок четвертого [2000]
Жриця кохання [2001]
Бригада [2002]