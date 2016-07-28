Командира роти Нацгвардії засудили до штрафу за одержання хабара

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Як нагадали у відомстві, командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії, дізнавшись про наявність щодо його підлеглого зареєстрованого кримінального провадження за зберігання наркотичних речовин, запропонував тому за грошову винагороду в розмірі 70 тис. грн вплинути на слідчого та запобігти притягненню до кримінальної відповідальності.

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В подальшому капітан у своєму службовому кабінеті отримав частину обумовленої суми в розмірі 40 тис. грн, після чого був затриманий правоохоронними органами.

«Враховуючи, що обвинувачений не притягувався до кримінальної відповідальності, повністю визнав свою вину та активно сприяв у розкритті злочину, Солом’янський райсуд міста Києва призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25,5 тисяч гривень», - поінформували в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, командир патрульної роти Нацгвардії був затриманий за одержання 40 тис. грн хабара в червні.