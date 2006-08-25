Світові ціни на нафту зросли

Ціни на нафтові ф`ючерси 24 серпня зросли і закріпилися до кінця дня вище за відмітку 72 дол./бар.

Друге з початку тижня підвищення цін на нафту було викликане технічними чинниками, що сформувалися напередодні, а також падінням нафтовидобутку на Алясці.

Як передає РБК, підсумки торгів на біржах 24 серпня за контрактами найближчого місяця постачання становили:

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange (NYMEX) офіційна ціна ф`ючерсу Light, Sweet Crude Oil (жовтень) підвищилася на 60 центів (+0,8%) і встановилася на позначці 72,36 дол./бар. при цінах з операцій за сесію 71,37-73,00 дол./бар.;

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures (IСE Futures) офіційна ціна ф`ючерсу IPE e-Brent Crude Futures Electronic (жовтень) зросла на 66 центів (+0,9%) і зупинилася на позначці 72,68 дол./бар. при цінах з операцій за сесію 71,73-72,93 дол./бар.

Технічно зростання цін на нафту 24 серпня було обумовлене зниженням інтересу до продажів. Напередодні ціни на нафту впали за день на 1,8% і встановилися на найнижчому рівні за чотири сесії, що зупинило її подальші продажі.