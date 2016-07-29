Російський посол при ОБСЄ пропонує створити на Донбасі склади для озброєнь обох сторін конфлікту

Як повідомили УНІАН в МЗС РФ, про це він сказав у ході виступу на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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«Кроком на шляху до нормалізації повинна стати розробка військових і політичних заходів зміцнення довіри і безпеки. З військової точки зору такою мірою може стати розміщення в демілітаризованих зонах спостерігачів СММ ОБСЄ, відвід техніки і озброєнь до місць складування і встановлення навколо цих складів постів цілодобового спостереження СММ, розробка та введення в дію механізму розгляду кожною стороною інцидентів воєнного характеру з обов'язковим залученням винних до відповідальності», - сказав Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, таким чином, російська сторона має намір легалізувати важке озброєння і військову техніку, поставлену РФ російським бойовикам на Донбас. Передбачається, що після політичного врегулювання ця військова техніка буде передана так званої «народної міліції». Україна вимагає виведення російської військової техніки і озброєння назад в РФ.

Росія на офіційному рівні спростовує постачання зброї і військової техніки на Донбас. Президент РФ Володимир Путін пояснив, що у подібних конфліктах зброя завжди знайдеться.

«Звідки у них (бойовиків - УНІАН) і бронетехніка, і артилерійські системи? В сучасному світі люди, які ведуть боротьбу і які вважають цю боротьбу справедливою для себе з їх точки зору, завжди знайдуть озброєння», - сказав Путін 17 листопада 2014 року в інтерв'ю німецькому каналу ARD.