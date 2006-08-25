З харчовим отруєнням госпіталізовано 14 дітей

У Бердянську Запорізької області в оздоровчому таборі отруїлися 14 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора о 17-ї год. до інфекційного відділення Бердянської міської лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію госпіталізовані 14 дітей віком 10-14 років, які відпочивали в оздоровчому таборі „Розвідник надр”. Взагалі там оздоровлюються 450 дітей.

Станом на 25 серпня перебіг хвороби - середнього ступеню важкості. Фахівцями міської та обласної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.