З харчовим отруєнням госпіталізовано 14 дітей
13:53, 25 серпня 2006Суспільство
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які відпочивали в таборі в Бердянську
У Бердянську Запорізької області в оздоровчому таборі отруїлися 14 дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора о 17-ї год. до інфекційного відділення Бердянської міської лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію госпіталізовані 14 дітей віком 10-14 років, які відпочивали в оздоровчому таборі „Розвідник надр”. Взагалі там оздоровлюються 450 дітей.
Станом на 25 серпня перебіг хвороби - середнього ступеню важкості. Фахівцями міської та обласної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.
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