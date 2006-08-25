На Ай-Петрі жінка зірвалася зі скелі
13:59, 25 серпня 2006Суспільство
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Потерпілу знайшли в ущелині
24 серпня о 18.00 поблизу кримського міста Алупка на горі Ай-Петрі зі скелі зірвалася жінка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, на місце оперативно прибули шестеро альпіністів. Потерпілу було знайдено в ущелині, триває її транспортування.
Крім того, у Закарпатській області альпіністи МНС врятували підлітка, котрий заблукав під час сходження на гору Петрос.
Інформація про зникнення 15-річного хлопця з Івано-Франківська, який у складі групи з 11 туристів здійснював сходження на гору, надійшла до МНС вчора о 21.30. Сьогодні о 07.30 підлітка у задовільному стані було знайдено.
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