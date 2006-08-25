Українці приходять до Посольства Росії, щоб висловити співчуття

До Посольства Росії в Україні продовжують приходити люди, щоб залишити записи в Жалобній книзі, відкритій у зв`язку з авіакатастрофою російського літака Ту-154 в Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у Посольстві РФ, для того щоб висловити свої співчуття, до Жалобної книги йшли залишити свої записи ветерани і молодь, сім`ї з дітьми, політики і представники громадських організацій, спілок, об`єднань.

«Розділяємо Ваше горе і тужимо разом з Вами. Ваше горе і біль – наші горе і біль», - говориться в записі міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА, зробленому в Жалобній книзі Посольства.

Посол Республіки Білорусь Валентин ВЕЛИЧКО висловив «найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих... високо цінуємо наші братерські відносини».

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА написала, що «в гірку годину випробувань благаю Господа дати сили і витримку всім громадянам братської Росії».

Вже декілька днів біля Посольства Росії лежать букети, а діти несли іграшки на згадку про своїх загиблих однолітків, зазначили в Посольстві і висловили подяку українцям за щире співчуття в біді і горе Росії.