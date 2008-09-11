На Великому антикварному салоні в Києві намагалися продати вкрадену картину

На Великому антикварному салоні, який зараз проходить в Києві, намагалися за 750 тис. грн. продати вкрадену з Уманського музею картину художника Миколи Глущенка «Зимове сонце».

Про це повідомляє сьогодні «Газета по-киевски ».

За інформацією правоохоронних структур, картина належить одному підприємцю з міста Бердичів. В даний момент з`ясовуються обставини придбання ним викраденого полотна, а також проводиться мистецтвознавча експертиза.

Картина «Зимове сонце» була написана в 1970 році. Вона перебувала в колекції Уманського краєзнавчого музею, звідки була викрадена на початку 2008 року разом зі ще 23 картинами.

Кримінальну справу за фактом крадіжки картин порушено на початку 2008 року. За даними Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України, на сьогоднішній день знайдено 12 із 24 вкрадених картин. За попередньою інформацією вартість викрадених полотен оцінюється в 2 млн. грн. Остаточну вартість картин буде встановлено після завершення мистецтвознавчої експертизи.