”Газ України” з початку року відключав майже 11 тис. підприємств

Дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - "Газ України" з 1 січня по 20 серпня 2006 року в цілому по Україні відключала від газопостачання 3 тис. 688 котельних підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) і обмежувала газопостачання 125 котельним. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

За інформацією прес-служби, з початку року компанія також проводила відключення від газопостачання 1470 промислових підприємства, серед яких 945 не мали виділених обсягів природного газу, 54 – відключені за дорученням постачальників газу, 471 – за борги споживачів перед ВАТ з газопостачання і газифікації. Обмежувалося газопостачання 248 промисловим споживачам.

Крім того, з початку року було проведено відключення від газопостачання 3725 підприємств госпрозрахункового компобуту і 2047 підприємств бюджетних організацій.

У компанії також відзначили, що за рахунок проведених відключень і обмежень споживачів впродовж третьої декади липня, в середньому за добу, вивільнялося 26,283 тис. кубометрів, зокрема на промислових підприємствах – 1,580 тис. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. "Газ України" є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", яка займається реалізацією газу. Компанія створена в 2000 році на базі Торгового дому "Газ України" і Головного управління "Головпобутгаз" дочірньої компанії "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України".

З 2002 року компанія є монополістом з реалізації газу в Україні, який купує і видобуває НАК "Нафтогаз України".

У 2005 році підприємства, що входять до структури НАК “Нафтогаз України”, поставили споживачам 62 млрд. 877,6 млн. кубометрів природного газу на загальну суму 16 млрд. 122 млн. 815,9 тис. грн, за який сплачено 15 млрд. 840 млн. 500,4 тис. грн., що на 8,179 млрд. кубометрів більше, ніж у 2004 році. Рівень розрахунків всіх споживачів за газ у 2005 році збільшився на 2,9 процентних пункти, порівняно з 2004 роком, до 98,2%.