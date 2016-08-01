У чотирьох районах Дніпра 2 серпня не буде світла

Про це повідомляє телеканал 34 з посиланням на прес-службу "ДТЕК Дніпрообленерго".

Зокрема, світла не буде у таких районах: Самарський, Шевченківський, Чечеловський і Новокадакський.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині знову декомунізують назви вулиць.