У чотирьох районах Дніпра 2 серпня не буде світла

10:29, 01 серпня 2016
Суспільство
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У Дніпрі через проведення ремонтних робіт у деяких районах міста завтра відключать подачу електроенергії.

forumdaily.com

Про це повідомляє телеканал 34 з посиланням на прес-службу "ДТЕК Дніпрообленерго".

Зокрема, світла не буде у таких районах: Самарський, Шевченківський, Чечеловський і Новокадакський.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині знову декомунізують назви вулиць.

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