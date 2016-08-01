У чотирьох районах Дніпра 2 серпня не буде світла
10:29, 01 серпня 2016Суспільство
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У Дніпрі через проведення ремонтних робіт у деяких районах міста завтра відключать подачу електроенергії.
forumdaily.com
Про це повідомляє телеканал 34 з посиланням на прес-службу "ДТЕК Дніпрообленерго".
Зокрема, світла не буде у таких районах: Самарський, Шевченківський, Чечеловський і Новокадакський.
Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині знову декомунізують назви вулиць.
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