Депутат пропонує залучити Національну гвардію до захисту Конституції

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону України “Про Національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України”.

Даним проектом пропонується закріпити законодавче визначення статусу Національної гвардії МВС України .

У законопроекті пропонується до завдань, які на сьогодні виконуються внутрішніми військами, а саме з охорони та оборони важливих державних об’єктів, супроводження спеціальних вантажів, здійснення пропускного режиму на об’єктах, що охороняються, конвоювання заарештованих і засуджених, охорони підсудних під час судового процесу, переслідування і затримання осіб, взятих під варту, підсудних і осіб, засуджених до позбавлення волі або арешту, які втекли з-під варти, участі в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах, що охороняються, охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України, додатково покласти на Національну гвардію МВС України виконання ще ряду завдань.

Зокрема, передбачається, що Національна гвардія займатиметься забезпеченням захисту конституційного ладу та державної влади від спроб їх зміни або захоплення шляхом насильства, здійснення заходів, пов’язаних з припиненням діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, здійснення заходів, пов’язаних з припиненням терористичної діяльності, масових заворушень.

Крім того, проектом закону передбачено участь Національної гвардії МВС України у забезпеченні громадського порядку в умовах надзвичайного стану і під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, здійсненні заходів територіальної оборони, заходів, спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану, забезпеченні разом з уповноваженими державними органами охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів і ліквідації будь-яких протизаконних дій, які порушують природоохоронне законодавство.