Деякі проблеми стали ближчими

Сьогодні Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ разом зі своїм заступником – секретарем Київради Олесем ДОВГИМ провели зустрічі з киянами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та О.ДОВГИЙ відвідали святковий Хрещатик та особисто привітали киян й гостей української столиці з Днем Незалежності.

Окрім того, Київський міський голова та секретар Київради побували на декількох ринках Києва, де поспілкувалися з відвідувачами та працівниками цих ринків. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ записував проблеми киян для подальшого їх розв’язання. По деяким з них мер Києва одразу дав необхідні розпорядження.

За словами О.ДОВГОГО, сьогоднішнє спілкування з киянами додало не лише позитивних емоцій у ці святкові дні, але й зробило деякі проблеми мешканців столиці ближчими та зрозумілішими для команди мера. О.ДОВГИЙ запевнив, що подібні зустрічі з киянами стануть традиційними.