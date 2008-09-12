Ющенко хоче підвищити престижність праці освітян, медиків і аграріїв

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у вересні має намір внести до Верховної Ради законодавчі ініціативи, спрямовані на підвищення престижності праці освітян, медиків та аграріїв.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю головним редакторам провідних регіональних видань України.

Президент наголосив, що влада має дати справедливу відповідь на те, як формувати престижність та забезпечувати підтримку та соціальний захист таким професіям, як вчитель, лікар та працівник сільського господарства, у питаннях пенсійного забезпечення, заробітної плати, інших соціальних складових. Він підкреслив, що йдеться про професії, «важливі для організації нашого суспільного та державного життя».

«У цьому я бачу справедливий підхід - підхід за одним принципом до тих професій, які формують наше майбутнє», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також нагадав, що підписав сьогодні закони, що стосуються підтримки вугільної галузі та соціального забезпечення шахтарів. Йдеться про закони: «Про підвищення престижності шахтарської праці»; «Про внесення змін до Закону «Про Держбюджет України на 2008 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо підтримки вугільної галузі) - він передбачає збільшення фінансування галузі на 568 млн. грн.; а також «Про внесення змін до статті 4 Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» (щодо уточнення категорій осіб, яким встановлені пільги по безоплатному наданню вугілля).