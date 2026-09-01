Росія може піти на небезпечний крок проти НАТО: аналітики описали можливий сценарій

Один з ймовірних сценаріїв – це використання українських БПЛА проти країн Балтії.

З початку літа Росія активно наростила провокації проти країн-членів НАТО, пише CBC, додаючи, що таким чином Путін ймовірно хоче перевернути війну в Україні.

Як зазначають експерти видання, наразі війна у Східній Європі швидко наближається до критичного поворотного моменту. Й причиною цьому є те, що на думку Кремля, єдиний спосіб перемогти Україну – це політично розбити НАТО. Оскільки на думку Москви, єдина причина, чому Україна й надалі здатна чинити опір полягає в допомозі Заходу.

"Вони не шукають виходу. Вони не шукають… відступу. Коли вони думають, що робити далі, ескалація – це очевидна річ", – говорить Вітольд Родкевич, експерт з питань безпеки Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету, додаючи, що Москву не задовольнить ніщо, крім повної перемоги в Україні. Експерт зазначив, що слушний для Москви момент може настати або перед, або вже після парламентських виборів у Росії.

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Водночас, зазначає видання, в НАТО й досі немає єдиної думки щодо перспектив нападу РФ. Одну з найрадикальніших оцінок дає розвідка США, яка в серпні повідомила Польщу та Балтію про те, що РФ може бути готова до "провокаційних дій" проти НАТО, поки війна в Україні ще триває.

Журналісти відзначають, що РФ прагне знищити НАТО щонайменше з моменту вторгнення в Крим у 2014 році. Однак саме повернення Трампа покращило передумови для цього. Видання цитує Керрі Бака, колишнього посла Канади в НАТО. Вона зазначила, що наразі РФ отримала вікно можливостей для дій. І хоч дипломатка не вірить у прямий напад РФ на НАТО, однак зазначає, що Москва може "спробувати щось неоднозначне".

"Чи думаю я, що вони зроблять щось, що так явно спрямоване на те, щоб похитнути процес прийняття рішень та політичну єдність НАТО? Абсолютно", – сказала Бак.

Видання зокрема вважає ймовірним сценарій, висловлений литовською розвідкою. Він полягає в тому, що РФ може використати захоплені українські БПЛА для операції під чужим прапором проти балтійської країни. Мета такої провокації більше політична, ніж військова. Однак такий сценарій видання вважає "більш правдоподібним". Оскільки українські БПЛА раніше вже неодноразово потрапляли в повітряний простір НАТО під дією російських РЕБ.

"В їхніх інтересах зробити це зараз. І я не думаю, що НАТО цілком готове якось відреагувати, особливо через невизначеність щодо реакції США", – додала Бак.

Напад РФ на НАТО: що цьому передувало

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни зазначали, що РФ може напасти на НАТО раніше, ніж це прогнозує розвідка. Про це, на думку аналітиків, зокрема свідчить візит очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Експерти відзначають, що такі зустрічі зазвичай мають на меті обговорення делікатних питань найвищої важливості.

Президент США Дональд Трамп водночас заявляє, що він "не переймається" можливим нападом РФ на країни НАТО. Він також назвав поїздку Реткліффа до Москви "звичайною справою".

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