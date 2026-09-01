Дрони атакували стратегічний порт РФ у Ленінградській області: спалахнула пожежа

Губернатор регіону підтвердив атаку.

У ніч на 1 вересня безпілотники атакували Ленінградську область, під ударом опинився порт Усть-Луга - один з найбільших портів РФ у Балтійському морі. У мережі публікували відео атаки та прильотів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко також підтвердив атаку та пошкодження на території порту.

"Унаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження в портовій зоні Усть-Луги, виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки уточнюється. Відбиття атаки триває", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Тг-канал Exilenova+ публікує фото, на якому видно величезний стовп диму.

Усть-Луга – один із найбільших портів Росії на Балтійському морі. Через порт проходять значні обсяги нафти та нафтопродуктів, вугілля, добрив, скрапленого газу й інших вантажів. ЗСУ вже декілька разів атакували цей порт, востаннє - у середині серпня.

Атаки по Росії - останні новини

У ніч на 30 серпня Сили оборони завдали серії ударів по місцях зберігання та запуску ударних безпілотників на території Росії. Зокрема, у дронпорту "Цимбулова" в Орлі було уражено одну з пускових установок та місце зберігання ударних безпілотників.

Тієї ж ночі уу Кіришах Ленінградської області РФ уражено нафтопереробний завод "Кіришський", з подальшим займанням на території підприємства. Це другий за потужністю нафтопереробний завод РФ.

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