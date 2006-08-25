Тарута пообіцяв створити у Крутах музей

Голова Ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій ТАРУТА - головний меценат спорудження Меморіалу пам’яті Героїв Крут - повідомив про наміри продовжувати розбудову меморіалу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, завершено першу частину комплексу, а друга обов’язково включатиме музей

Виступаючи сьогодні на відкритті меморіалу, С.ТАРУТА зазначив, що в такій спосіб відновлено історичну справедливість, адже події під Крутами - це своєрідна настанова для тих, хто живе і буде жити. «За незалежність не лише варто боротися, а й варто віддавати життя”, - сказав він.

Під час спілкування з журналістами С.ТАРУТА розказав, що про ідею створення меморіального комплексу під Крутами дізнався три роки тому, коли познайомився з автором проекту Анатолієм ГАЙДАМАКОЮ. «Особисто мені пам’ятник сподобався», - підсумував С.ТАРУТА. На його думку, відновлення чи спорудження пам’ятників, що є символами України, важливо для розвитку почуття патріотизму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Чернігівщині за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА відкрито Меморіал пам’яті героїв Крут, присвячений загибелі студентів під час захисту підступів до Києва від більшовицьких військ у січні 1918.