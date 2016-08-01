У Одесі в Аркадії через зведення аквапарку стався зсув, є загроза обвалення житлових будинків
У Одесі через порушення норм будівництва в курортній Аркадії стався зсув, під загрозою обвалення перебувають приватні житлові будинки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради повідомив начальник міського ДАБК Петро Рябокінь.
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За його словами, компанія «Укррекламгрупп» в Аркадії зводить ресторан і аквапарк. Під час робіт забудовник порушив відповідні норми - підрізавши прибережний схил, відразу приступив до будівництва об'єкта, не виконавши берегоукріплювальні роботи. Зокрема, будівельники не зробили підпірну стінку. Потім рясні зливи, що пройшли в травні і червні, розмили не укріплений схил, а важка будівельна техніка, що часто проїжджає, погіршила ситуацію.
«У мешканців будинків, що знаходяться вгорі, паніка», - зазначив Рябокінь. В одному з будинків через зсув не зачиняються вікна та двері, у інших - деформація кам'яних елементів. Як зазначив фахівець, це будинки 1960-х років будівництва, тому до них «необхідно дуже дбайливе ставлення».
Мер Одеси Геннадій Труханов доручив профільним підрозділам терміново вжити відповідних заходів для ліквідації багатометрового провалу і укріплення підпірної стіни.