Порошенко та Гройсман привітали військових із днем ВДВ
11:27, 02 серпня 2016Суспільство
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Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітали воїнів-десантників з професійним святом - Днем високомобільних десантних військ Збройних сил України.
Сьогодні десантники відзначають своє професійне свято / УНІАН
«Вітаю Високомобільні десантні війська Збройних сил України! Спасибі за мужність, міцність і самовіддану службу Вітчизні!» - написав президент у Facebook.
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«У цей святковий день висловлюю слова вдячності за високий професіоналізм, мужність і стійкість, що військовослужбовці-десантники показали в умовах військової агресії проти нашої держави», - йдеться у привітанні Гройсмана.
Прем'єр підкреслив, що десантники чесно і самовіддано виконують поставлені завдання, постійно ризикуючи власним життям.
Він побажав військовослужбовцям міцного здоров'я, миру, добробуту і єдності.
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