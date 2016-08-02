Порошенко та Гройсман привітали військових із днем ВДВ

«Вітаю Високомобільні десантні війська Збройних сил України! Спасибі за мужність, міцність і самовіддану службу Вітчизні!» - написав президент у Facebook.

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«У цей святковий день висловлюю слова вдячності за високий професіоналізм, мужність і стійкість, що військовослужбовці-десантники показали в умовах військової агресії проти нашої держави», - йдеться у привітанні Гройсмана.

Прем'єр підкреслив, що десантники чесно і самовіддано виконують поставлені завдання, постійно ризикуючи власним життям.

Він побажав військовослужбовцям міцного здоров'я, миру, добробуту і єдності.