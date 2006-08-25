Чи є претензії до українских авіадиспетчерів
22:32, 25 серпня 2006Суспільство
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Інформація від міністра транспорту
Говорячи про причини авіакатастрофи російського Ту-154 у Донецькій області 22 серпня, міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСКИЙ зазначив, що, на думку технічної комісії, наразі немає жодних підстав пред`являти претензії до диспетчерської служби України.
Міністр сказав, що публікації в пресі щодо помилок диспетчерів не мають під собою підстав.
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