Чи є претензії до українских авіадиспетчерів

22:32, 25 серпня 2006
Суспільство
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Інформація від міністра транспорту

Говорячи про причини авіакатастрофи російського Ту-154 у Донецькій області 22 серпня, міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСКИЙ зазначив, що, на думку технічної комісії, наразі немає жодних підстав пред`являти претензії до диспетчерської служби України.

Міністр сказав, що публікації в пресі щодо помилок диспетчерів не мають під собою підстав.

 

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