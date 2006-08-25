Чи є претензії до українских авіадиспетчерів

Говорячи про причини авіакатастрофи російського Ту-154 у Донецькій області 22 серпня, міністр транспорту України Микола РУДЬКОВСКИЙ зазначив, що, на думку технічної комісії, наразі немає жодних підстав пред`являти претензії до диспетчерської служби України.

Міністр сказав, що публікації в пресі щодо помилок диспетчерів не мають під собою підстав.