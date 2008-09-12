За спирт і горілку візьметься спеціальна Держслужба

Кабінет міністрів України вирішив створити Державну службу спиртової і лікеро-горілчаної промисловості, а також погодився з пропозиціями Міністерства аграрної політики про ліквідацію Держконцерну «Укрспирт» і обласних державних об`єднань, що входять до його складу.

Про це говориться в постанові Кабміну від 10 вересня №820, текст якого розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, Держслужба створюється як урядовий орган в системі Мінагрополітики.

Кабмін доручив Мінагрополітики в місячний термін надати на затвердження положення про новий орган, а також провести встановлені законодавством заходи щодо ліквідації концерну «Укрспирт». При цьому на час ліквідації контроль за діяльністю підприємств, що входили до складу концерну, покладено на Мінагрополітики.

Також, згідно з документом, Кабмін погодився з пропозицією Мінагрополітики про передачу у ведення міністерства держпідприємства «Житомирський лікеро-горілчаний завод» і дочірніх підприємств ДАК «Укрмедпром», «Ладижинський завод «Екстра», а також «Міжріченський вітамінний завод».

Постанова набуває чинності з дня публікації, за винятком пунктів про визнання постанов уряду про затвердження статуту Держконцерну «Укрспирт», що втратили силу, які набудуть чинності з 1 грудня ц.р.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укрспирт» створений постановою Кабінету міністрів від 29 червня 1996 р. «Про вдосконалення управління підприємствами спиртної і лікеро-горілчаної промисловості». До концерну входять 76 державних спиртових заводів, які забезпечують більш як 95% виробництва спирту в Україні.

Обсяг виробництва в 2007 році – 33,55 млн. дал спирту, що на 6% нижче за показник 2006 року, виручка – 2,12 млрд. грн., чистий прибуток – 9 млн. грн. В середньому потужності підприємств "Укрспирта" використовуються на 51%, що на 6% нижче за показник 2006 року.