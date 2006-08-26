Невідомі намагалися захопити адмінкорпус Кременчуцького сталеливарного заводу

25 серпня увечері група невідомих зробила спробу захопити адміністративний корпус Кременчуцького сталеливарного заводу.

Як передає корреспондент УНІАН, невідомі, одягнені в чорну форму охорони і з жовтими стрічками на рукавах, із застосуванням бейсбольних біт напали на охорону заводу й увірвалися в адмінкорпус підприємства.

«Вони штурмували будівлю і прохідну. Огорожу, обнесену колючим дротом, вони перелазили, кидаючи на неї матраци і перестрибуючи на них», - сказав представник охорони заводу.

«В адмінкорпусі розбите скло в дверях, розкидані речі працівників підприємства. Там повний безлад», - розповіла робітниця заводу.

Працівники підприємства викликали міліцію. За офіційними даними, понад 30 нападників затримані й доставлені в райвідділи міліції.

Бригадами швидкої допомоги надана допомога більш ніж десяти охоронцям заводу.

Всю ніч на місці події працювали працівники міліції на чолі з начальником Полтавської обласної міліції Сергієм АВРАМЕНКОМ.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпропетровську з початку цього року було проведено четверо позачергових зборів акціонерів Кременчуцького сталеливарного заводу. На них розглядалися питання про переобрання органів управління підприємстві і про передачу реєстру акціонерів ОАО "КСЗ" іншому реєстраторові.

Правління заводу прийняло рішення скликати і провести загальні збори акціонерів ОАО "КСЗ" 15 серпня 2006 р. Враховуючи конфліктну ситуацію між великими акціонерами і реєстратором товариства, таке рішення публічно оголошене на прес-конференції в УНІАН 15 червня 2006 року. Проте загальні збори акціонерів ОАО «Кременчуцький сталеливарний завод», призначені на 15 серпня, не відбулися. Про це заявило правління ОАО "КСЗ" у відкритому листі до працівників і акціонерів підприємства. У своєму листі правління назвало причину зриву зборів акціонерів: «Реєстратор ТОВ "Профреєстр" не надає правлінню реєстр акціонерів ВАТ „КСЗ” для здійснення всіх необхідних заходів з підготовки і проведення загальних зборів».