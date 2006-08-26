Затримано п’ятьох осіб за підозрою у вбивстві прикордонника

У селищі Велика Михайлівка Одеської області затримано двох місцевих жителів, жительку Одеси, росіянина і громадянина Молдови за підозрою у вбивстві прикордонника.

Як повідомили УНІАН у ДГЗ МВС України, попередньо встановлено, що ці затримані ввечері 24 серпня на вулиці заподіяли смертельні тілесні ушкодження інспектору прикордонного контролю після того, як він зробив їм зауваження за перешкоджання руху транспорту по автодорозі.