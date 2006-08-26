У Криму відкривається сезон полювання на птахів

Сьогодні в Автономній Республіці Крим відкривається сезон полювання на пернату дичину.

Займатися полюванням можуть ті, у кого є посвідчення мисливця і контрольна картка обліку здобутої дичини і порушень правил полювання на мисливський сезон 2006 року з відміткою про сплату державного мита. На мисливців, які порушили правила, чекає покарання штрафом від 34 до 680 грн. або притягнення до кримінальної відповідальності, повідомляє ЛІГАБізнесІнформ.

Полювати на гусей (сіру, білолобу велику, гуменника) дозволяється до 27 січня. До 1 січня дозволено полювання на качок (виняток становлять гоголь, чорнеть білоока, савка, огар, пеганка, гага звичайна, лутка, крохаль). Також можна полювати на лисуху, очеретянку, пастушку, куликів, окрім кулика-сороки, ходулочника, шилодзьобку, кроншнепа, чайку, авдотку, тіркушку, поручайника, кам’яношарку, черниша, перевізника, фіфі, зуйків: морського, малого, товстодзьобого, галстучника та інших птахів.

Кожний мисливець за день має право відстрелити не більш як 3 гусей, 5 качок, 6 лисух, 3 пастушків, 4 очеретянок, 10 куликів, 15 голубів, 15 перепелів, 3 сірих куріпок і 3 фазанів.