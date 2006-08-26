Черновецький і Довгий поспілкувалися з киянами на вулицях і ринках

Сьогодні після плац-параду військових оркестрів, присвяченого 15-й річниці Незалежності України, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ разом зі своїм заступником – секретарем Київради Олесем ДОВГИМ уже традиційно поспілкувалися з киянами на вулицях міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та О.ДОВГИЙ пройшлися Хрещатиком та іншими вулицями столиці, привітали киян і гостей Києва зі святом Незалежності, а також вислухали думки жителів столиці щодо проблем, які вимагають нагального вирішення.

У прес-службі Київради нагадали, що вчора Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та О.ДОВГИЙ також проводили зустрічі з киянами. Київський міський голова і секретар Київради відвідали Хрещатик і побували на декількох ринках Києва, де поспілкувалися з відвідувачами і працівниками цих ринків. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ записував проблеми киян для подальшого їх розв’язання. Щодо деяких з них мер Києва одразу дав необхідні розпорядження.