Деканоїдзе: поліцейські-омбудсмени отримали від мене повний "карт-бланш"

Про це глава Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявила під час зустрічі, присвяченої шляхам упровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав людини в поліцейській діяльності. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

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Як зазначається в повідомленні, у зустрічі взяли участь Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе, заступник Голови Нацполіції - керівник апарату Костянтин Бушуєв, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, директор міжнародного фонду «Відродження» Роман Романов, а також представники державних органів, національних та міжнародних громадських організацій та новопризначені уповноважені з прав людини.

Керівництво нещодавно створеного Управління забезпечення прав людини (УЗПЛ) Національної поліції України представило основні напрямки розвитку служби. Крім того, були озвучені перспективи формування «Дорожньої карти», яка передбачає досягнення європейських стандартів захисту прав людини безпосередньо у поліції.

За словами Деканоїдзе, головне, щоб нові поліцейські-омбудсмени добре розуміли потреби людей. Для цього потрібно багато вчитись і працювати над собою. Тож з метою постійного підвищення професійного рівня для цієї категорії поліцейських планують проводити тренінги. У роботі поліцейських могли траплятися помилки і проблеми, однак у відомстві працюють над їх вирішенням. Задля вирішення проблем поліцейські омбудсмени матимуть необхідні повноваження і будуть незалежними від керівників територіальних підрозділів поліції.

«Мої двері для них завжди відкриті. У них є від мене повний «карт-бланш» в роботі», – наголосила вона.

Заступник глави Нацполіції Костянтин Бушуєв зазначив, що у відомстві взяли за пріоритет формування інституту уповноваженого з прав людини з числа молодих людей, незаангажованих досвідом роботи в міліцейській структурі.

Керівник фонду «Відродження» Роман Романов підкреслив, що дуже важливо не звести роль поліцейських омбудсменів лише до перевірки скарг. Натомість ця служба повинна виявляти можливі причини порушень прав людини і працювати над їх усуненням.

За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо взаємного обміну інформацією між поліцією та громадськими організаціями про виявлені випадки порушень прав людини, а також про причини цих порушень та вжиті превентивні заходи, підкреслюється в повідомленні.