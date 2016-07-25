"Рай для кримінальних авторитетів": Деканоідзе пояснила, чому до України з'їжджаються "злодії в законі"

Про це глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе повідомила в ефірі «112 Україна».

«Десь з лютого ми вже затримали близько 9 «злодіїв у законі», які були не тільки в Києві та Одесі. У більшості (випадків) ми їх відправляємо, тому що у них не українські паспорти», - заявила вона.

Деканоідзе зазначила, що Україна - це "рай" для "злодіїв в законі" через неефективне законодавство.

«Найголовніше, якщо у нас не буде ефективного законодавства, звичайно, вони «через поля» будуть обов'язково повертатися», - додала Деканоідзе.

Читайте також"Безробіття і міграція зброї": Деканоідзе повідомила про зростання кількості крадіжок і грабежів в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області сьогодні затримано і відправлено до Грузії раніше судимого «злодія в законі» на прізвисько «Цруци», 1972 року народження.

МВС України наполягає на прийнятті закону про встановлення кримінальної відповідальності для «злодіїв в законі».

Однак 17 травня 2016 року Верховна Рада України не підтримала в першому читанні відповідний законопроект.