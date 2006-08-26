Керівництво уряду підтримає зміни у ”Нафтогазі України”
14:56, 26 серпня 2006Суспільство
951
Про це повідомив Юрій Бойко
Міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО не виключає зміни складу наглядової ради НАК «Нафтогаз України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Ялті після наради з питань розвитку енергетичного комплексу Криму.
Ю.БОЙКО відзначив, що нині «Нафтогаз України» в складному фінансовому становищі, проте свої основні функції як компанія виконує. «Її фінансовому оздоровленню сприятиме ряд заходів, які узгоджено з керівництвом уряду і зустріли там розуміння», - повідомив міністр.
За його словами, одним з кроків стане зміна складу наглядової ради компанії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter