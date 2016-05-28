ЗМІ: Спецслужби РФ використовують "злодіїв у законі" для дестабілізації криміногенної ситуації в Україні

Про це заявив перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Вадим Троян у статті для ZN.UA.

За його словами, серед "злодіїв у законі" і "кримінальних авторитетів" є громадяни не тільки України, а також Грузії, Азербайджану, Вірменії, і найбільше - Російської Федерації.

"В Україні простежується насичення і активізація діяльності організаторів і керівників злочинних угруповань, які отримали громадянство і статус "злодія в законі" на території Російської Федерації. У зв'язку з цим вони знаходяться під впливом спецслужб РФ і використовуються останніми для збору інформації та дестабілізації криміногенної обстановки в регіонах України", - зазначив Троян.

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Він стверджує, що все частіше надходить інформація про створення лідерами кримінального середовища власної контррозвідки, до складу якої входять справжні професіонали - колишні працівники правоохоронних органів, які завчасно нейтралізують активність спеціальних служб і підрозділів.

"Майже у кожного більш або менш впливового "злодія в законі" є високопоставлений покровитель, а іноді - і зв'язки з представниками медіа, які за замовленням організовують розміщення потрібних публікацій, зокрема таких, які дискредитують ту чи іншу посадову особу", - заявив Троян.

Він констатує, що окремі злочинні угруповання створені для забезпечення економічних інтересів олігархічно-монополістичного капіталу і фінансуються з непідконтрольної державній владі частини України.

Крім того, за його словами, протиправна діяльність учасників злочинної організації націлена частіше за все на отримання прибутку від незаконного використання легальної економіки і корупційних схем, тобто має на меті системне розкрадання національного багатства.

"До Верховної Ради подано законопроект №1188 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності "злодіїв у законі" і злочинних угруповань). Ухвалення цього закону могло мати історичне значення як всередині нашої держави, так і на міжнародному рівні. Але 17 травня 2016 року закон відхилили. Не голосували (можливо, з особистих або політичних переконань) депутати, які не зрозуміли або не хотіли зрозуміти важливість такого рішення. Це - "Опозиційний блок", "Відродження" (один голос - "за"), "Воля народу", фракція Радикальної партії", - йдеться у статті.

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"Ми розраховуємо, що законодавці обов'язково знову подадуть новий законопроект до парламенту. Ми не відступимо від своїх переконань, які полягають у тому, що за організацію і керівництво криміналом несуть відповідальність т. з. злодії в законі і кримінальні авторитети. А отже, покарання їх має бути суворим і неминучим. Основою цих змін знову стане норма, згідно з якою "злодій у законі" придбає свій відповідний кримінальний статус і в правовому сенсі, з чітким юридичним визначенням", - зазначає Троян.