Силове захоплення Кременчуцького сталеливарного - не виключене

Нове керівництво Кременчуцького сталеливарного заводу не виключає силового захоплення підприємства з боку представників старого менеджменту підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова правління КСЗ Дмитро ЧЕРНЕНКО.

«Ми чекаємо у відповідь реакції, в т.ч. силової. Але нам боятися нічого: ми зайняли посади відповідно до рішень акціонерів і підтвердили правоту в суді», - сказав він.

Помічник голови правління Олексій ШТАМБУРГ заявив, що слова представників старого менеджменту про незаконне захоплення підприємства говорять про те, що «старий менеджмент не зовсім володіє ситуацією і, можливо, може повернути владу використовуючи всі методи. Ми прийшли сюди за рішенням суду».

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня увечері, група невідомих зробила спробу захопити адмінкорпус Кременчуцького сталеливарного заводу. Міліція затримала понад 30 нападників.