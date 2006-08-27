Уряд відродить престиж шахтарської професії

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників вугільної промисловості з професійним святом – Днем шахтаря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, у вітанні йдеться, що шахтарі «обрали справою свого життя благородну місію - давати країні тепло і світло. Сьогоднішнє свято - це радість трудових успіхів, вшанування вашого щоденного подвигу».

«Ви роками спускалися під землю і видавали на-гора вугілля, не завжди отримуючи гідну винагороду за таку важку і небезпечну працю. Вірю, що, об`єднавши наші зусилля, ми відродимо престиж шахтарської професії, зможемо гарантувати нашим вугільникам гідний соціальний захист і безпеку праці. Ми маємо все для вирішення цих завдань», - запевнив прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ побажав гірникам міцного здоров`я, благополуччя, тепла і затишку в їхніх оселях, трудових звершень в ім`я України.