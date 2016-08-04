Одесити проведуть акцію в день народження Кузьми Скрябіна

За інформацією організаторів, акція пройде біля стіни пам'яті Скрябіна 17 серпня - в день, коли АндріюКузьменку (Кузьма Скрябін) виповнилося б 48 років. початок акції о 19:00, повідомляє 048.ua.

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"Закликаємо всіх приходити і разом з нами відсвяткувати день народження улюбленого Андрія Кузьменка! Заспіваємо улюблені пісні, послухаємо пісні гурту Скрябін у виконанні запрошених музикантів, почитаємо байки, коломийки", - йдеться в запрошенні.

Як повідомляв УНІАН, музикант, лідер групи «Скрябін» Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в ДТП.