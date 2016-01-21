Фанати Кузьми "Скрябіна" показали кліп з архівних фото й відео співака (відео)
13:40, 21 січня 2016Суспільство
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Шанувальники Андрія Кузьменка "Кузьми", лідера гурту "Скрябін", який загинув минулого року у трагічній ДТП, створили відео на композицію "Кінець фільму".
Шанувальники створили відео в пам'ять про "Кузьму" / Facebook.com/skryabinofficial
Відповідний відеозапис фанати музиканта розмістили на каналі Андрія Кузьменка в YouTube.
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Ролик триває 4 хвилини, у ньому шанувальники зібрали архівні фото та ролики з виступами "Кузьми". Також у кліпі можна побачити фрагменти з концертів, репетицій, інтерв'ю та зйомок із музикантом.
Нагадаємо, лідер групи "Скрябін", відомий під псевдонімом "Кузьма", загинув 2 лютого в ДТП біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. МВС назвало винуватцем трагедії самого співака: той виїхав на своєму позашляховику на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.
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