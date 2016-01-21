Фанати Кузьми "Скрябіна" показали кліп з архівних фото й відео співака (відео)

Відповідний відеозапис фанати музиканта розмістили на каналі Андрія Кузьменка в YouTube.

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Ролик триває 4 хвилини, у ньому шанувальники зібрали архівні фото та ролики з виступами "Кузьми". Також у кліпі можна побачити фрагменти з концертів, репетицій, інтерв'ю та зйомок із музикантом.

Нагадаємо, лідер групи "Скрябін", відомий під псевдонімом "Кузьма", загинув 2 лютого в ДТП біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. МВС назвало винуватцем трагедії самого співака: той виїхав на своєму позашляховику на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.