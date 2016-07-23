Луценко обіцяє, що джерела "зливу" відео закладки вибухівки для Шеремета будуть звільнені з ганьбою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112. Україна".

Луценка попросили прокоментувати "злив" у ЗМІ відео з камер спостереження, на якому жінка закладає вибуховий пристрій під автомобіль Subaru, що належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі та яким Шеремет фатально скористувався наступного ранку.

"Це дуже погана новина. Я коли дізнався про те, що викинули в Інтернет відео, був, чесно кажучи, дуже злий. Питання навіть не в законності-незаконності. Звичайно, що це незаконно. Але питання, що це просто вбиває таємницю слідства і дуже ускладнює завдання правоохоронних органів", - заявив він.

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Генпрокурор допустив, що таким чином правоохоронці, що передали у ЗМІ це відео, заробляють собі "популярність" чи гроші.

"Ті, хто зсередини правоохоронних органів таким чином заробляють собі або популярність на дружбі з журналістами або навіть гроші за сенсаційні матеріали, - ну просто...", - не підібрав епітету Луценко.

За його словами, зараз йдуть пошуки цих людей.

"І як тільки вийдемо на них, - обов'язково будуть звільнені з ганьбою з правоохоронних органів", - пообіцяв очільник ГПУ.

Нагадаємо, 22 липня видання "Обозреватель" опублікувало відео, яке описує нічну хронологію подій довкола машини, на якій вранці 20 липня підірвався Шеремет.