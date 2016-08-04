У рамках розслідування вбивства Шеремета допитано понад 500 свідків - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ Андрій Шевченко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«На цей час вже допитано понад 500 свідків в зазначеному кримінальному провадженні», - заявив він.

Шевченко зазначив, що слідство продовжує вивчати записи із камер відеоспостереження.

«Дійсно, оперативний блок сказав, що на цей час ще понад 140 терабайт вилученого відео проглядається, обробляється. Відповідно, з урахуванням отриманої інформації, ми далі дивимось, куди рухатись, тобто що саме шукати. На жаль, на цей час ми не встановили тих осіб, але робота рухається і нам є що відпрацьовувати», - додав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.