У рамках розслідування вбивства Шеремета допитано понад 500 свідків - ГПУ
У кримінальному провадженні щодо вбивства журналіста Павла Шеремета вже допитано понад 500 свідків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ Андрій Шевченко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На цей час вже допитано понад 500 свідків в зазначеному кримінальному провадженні», - заявив він.
Шевченко зазначив, що слідство продовжує вивчати записи із камер відеоспостереження.
«Дійсно, оперативний блок сказав, що на цей час ще понад 140 терабайт вилученого відео проглядається, обробляється. Відповідно, з урахуванням отриманої інформації, ми далі дивимось, куди рухатись, тобто що саме шукати. На жаль, на цей час ми не встановили тих осіб, але робота рухається і нам є що відпрацьовувати», - додав Шевченко.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.