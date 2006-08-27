У Москві невідомі розстріляли громадянина України
10:27, 27 серпня 2006Суспільство
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Чотири постріли в груди з пістолета
На південному заході Москви невідомі злочинці вбили громадянина України Олексія Краснокутського (1976 року народження), повідомляє «Газета.Ру».
За інформацією ГУВС Москви, двоє невідомих розстріляли його з пістолета близько 23.30 за московським часом у суботу біля будинку на Болотниківській вулиці.
О.Краснокутський отримав чотири поранення в груди, від яких помер на місці.
На місці працює оперативно-слідча група, яка з`ясовує обставини події. Також встановлюється, чим загиблий займався в Росії, зазначили в ГУВС Москви.
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