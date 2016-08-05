Апеляційний суд відмовився змінювати запобіжний захід для забудовника Войцеховського
Апеляційний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід для столичного забудовника Анатолія Войцеховського.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Таким чином, судова апеляційна інстанція залишила без змін ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва від 16 липня, а скарги прокурорів та захисників залишила без задоволення.
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Як повідомляв УНІАН, 15 липня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру і затримала забудовника Анатолія Войцеховського, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму 12,5 млн грн.
17 липня Печерський суд Києва призначив забудовнику запобіжний захід у вигляді двох місяців ув'язнення з можливістю вийти під заставу у 14 млн грн. Прокуратура вимагала 50 мільйонів застави.
26 липня Апеляційний суд мав розглянути скаргу Войцеховського на арешт. Однак засідання перенесли на 4 серпня. Адвокат забудовника Юліан Волошин стверджував, що підзахисний не має коштів, необхідних для застави.