У Києві затримали скандального забудовника Войцехівського

Також його підозрюють у створенні злочинної групи, незаконному захопленны земельних ділянок під будівництво 40 об'єктів та інших злочинах, повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Як зазначили у ГПУ, сьогодні було погоджено повідомлення про підозру Войцехівському за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу за фактами умисного ухилення від сплати податків на суму 12,5 млн грн, а також за фактами створення організованої злочинної групи для самовільного захоплення земельної ділянки територіальної громади Києва по вул. Закревського, 42 та будівництва ЖК «Перлина Троєщини», заволодіння під час цього будівництва шляхом обману коштами громадян на суму 2,6 млн грн.

"Цього ж дня йому вручено повідомлення про підозру та затримано на підставі ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних справах, заведених за низкою статей про захоплення землі, організацію будівельної афери і ухиленні від сплати податків.

У вказаному провадженні прокуратурою у 2015-2016 роках з метою об’єктивності розслідування об’єднано всі 46 проваджень, зареєстровані з 26 листопада 2012 року, щодо діяльності Войцехівського.

Прокуратурою встановлено, що забудовник разом з учасниками злочинного угруповання у 2004-2013 роках придбав частки у статутних капіталах 12 підприємств (у 2014 році ці частки переоформлені на підставних осіб).

За допомогою зазначених підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об’єктів, яке продовжується без дозвільних документів та поєднане з привласненням коштів інвесторів.

Окремі з цих об’єктів введені в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно реєструються в Державному реєстрі нерухомого майна.

У кримінальному провадженні за дорученням процесуального керівника накладено арешт на самовільні будівництва та самовільно захоплені земельні ділянки, на майно Войцехівського всього на суму понад 200 млн грн.