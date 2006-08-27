Ющенко відбув на Львівщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденною робочою поїздкою до Львівської області.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, планується, що В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах з нагоди 150-ї річниці від дня народження Івана Франка, зокрема, відвідає музей-заповідник Івана Франка в селі Нагуєвичі та покладе квіти до його могили на Личаківському цвинтарі у Львові.

Крім того, В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому зібранні з нагоди ювілею Івана Франка, де має вручити державні нагороди