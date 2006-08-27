Командувач ВМС України бере участь у святкуванні Дня шахтаря

Командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ сьогодні у Донецьку на запрошення керівництва області та міста бере участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє телерадіокомпанія ВМС „Бриз”.

За інформацією „Бризу”, між гірниками і військовими моряками існує давня співпраця, що базується на шефських відносинах. Донеччина надає активну допомогу іменним кораблям і суднам забезпечення, зокрема, таким як корабель управління „Донбас”, десантний корабель на повітряній подушці „Донецьк”, тральщик „Маріуполь”, середній морський транспорт „Горлівка”. Свого часу саме підтримка шефів з Донецької області значною мірою сприяла відновленню технічної готовності цих кораблів, що увійшли до складу ВМС (окрім „Донецька”) після розподілу Чорноморського флоту СРСР. Крім того, у ВМС України служили і служать тисячі юнаків з Донеччини.

У свою чергу український флот двічі на рік у Севастополі приймає спеціальні потяги з дітьми із Донецька та області, які тут відвідують кораблі і частини флоту, знайомляться з визначними місцями міста-героя Севастополя.