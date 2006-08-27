Президент у музеї-садибі Франка в Нагуєвичах

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише указ про надання статусу національних музею Івана Франка у селі Нагуєвичі Дрогобицького району Львівської області та Львівському музею Івана Франка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні під час зустрічі з пресою на урочистостях з нагоди 150-річчя Івана Франка у музеї-садибі в Нагуєвичах.

Відповідаючи на запитання, коли буде видано указ про заснування Національної премії імені Івана Франка, Президент повідомив, що «сьогодні існує чотири відзнаки імені Франка. Треба ці дочірні проекти об’єднати в один проект і тоді вести мову про єдину премію».

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, у виступі на урочистостях у Нагуєвичах В.ЮЩЕНКО подякував жителям села за те, що вони зберігають пам’ять про Івана Франка, зазначивши, що музей-заповідник залишається «святим місцем для кожного патріота».

В.ЮЩЕНКО наголосив на ролі Івана Франка як видатного українського державотворця, порівнявши його з Михайлом Грушевським. «Наприкінці ХІХ ст. і на початку ХХ ст. так багато і так вдало про Українську державу ніхто не говорив», – сказав Президент.

Глава держави відзначив, що однією з провідних тем творчості Івана Франка як письменника була національна єдність і порозуміння. «Франко благав, просив бути українцями всієї рідної землі, а не українцем галицьким чи буковинським», – сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент зосередився на викликах, які сьогодні стоять перед українською нацією і політичною елітою України. Це консолідація нації довкола ключових цінностей, серед яких українська мова, соборність держави, створення помісної православної церкви. Головний виклик для України на сьогодні, переконаний Президент, – європейська інтеграція.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Україна дасть гідну відповідь на ці питання, наголосивши водночас, що для цього потрібна добра воля всіх громадян, незалежно від того, який регіон вони представляють.

Глава держави оглянув музей-садибу батьків Івана Франка та поклав квіти до пам’ятника письменнику.

Крім того, у Нагуєвичах відбулася церемонія гасіння ювілейної поштової марки «150 років від дня народження Івана Франка». В.ЮЩЕНКО поставив на ній штемпель і підписався на конверті.

Разом із главою держави у святкуванні беруть участь міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, голова Львівської облдержадміністрації Петро ОЛІЙНИК, перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, голова Української всесвітньої координаційної ради Дмитро ПАВЛИЧКО.