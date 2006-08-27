Ющенко: несправедливо, що Франко не став Нобелівським лауреатом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Про заходи щодо вивчення та популяризації духовної спадщини Івана Франка».

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, В.ЮЩЕНКО підписав документ після огляду Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка.

Директор музею Роман ГОРАК ознайомив Президента з експонатами, серед яких частина бібліотеки Івана Франка та його особисті речі.

В.ЮЩЕНКО також поклав квіти до бюсту Каменяра у дворі музею та зробив запис у книзі почесних гостей.

Музей було відкрито у 1940 році в будинку, де Іван Франко жив протягом 1902-1916 років. Першим директором закладу був Петро Франко – син письменника.

Історичною несправедливістю назвав Президент України той факт, що Іван Франко не став Нобелівським лауреатом. Це глава держави наголосив у своєму виступі на урочистій Академії з нагоди 150-річчя з дня народження І.Франка у Львівському Національному академічному театрі опери та балету. Президент оголосив, що сьогодні він підписав указ про створення у Львові музею Літератури і підготовку до випуску академічного зібрання стотомника І.Франка.