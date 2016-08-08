В Одесі помер найстаріший кіт України (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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"Покинув нас благородний рекордсмен Веніамін де Леклі, найстаріший кіт в Україні, в офіційно підтвердженому віці 21 рік 1 місяць і 17 днів... Довгожитель-одесит, Кіт Веня, назавжди залишиться в Національному Реєстрі Рекордів України в категорії "Жива природа", - йдеться у її повідомленні.

Раніше в американському штаті Техас помер визнаний найстарішим у світі 30-річний сіамський кіт Скутер.