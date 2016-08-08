В Одесі помер найстаріший кіт України (фото)
16:50, 08 серпня 2016Суспільство
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В Одесі помер найстаріший кіт в Україні.
Коту був 21 рік / facebook.com
Про це на своїй сторінці у Facebook написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
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"Покинув нас благородний рекордсмен Веніамін де Леклі, найстаріший кіт в Україні, в офіційно підтвердженому віці 21 рік 1 місяць і 17 днів... Довгожитель-одесит, Кіт Веня, назавжди залишиться в Національному Реєстрі Рекордів України в категорії "Жива природа", - йдеться у її повідомленні.
Раніше в американському штаті Техас помер визнаний найстарішим у світі 30-річний сіамський кіт Скутер.
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