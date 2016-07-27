Кота Бориса Джонсона видворили з резиденції британського прем'єра

Кота нового глави британського МЗС Бориса Джонсона видворили з резиденції прем'єра Даунінг-стріт. Тварина пробралася туди через нещільно причинені двері. Про це пише The Telegraph.

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Чорно-білий кіт Палмерстон продемонстрував свої "амбіції" і пробрався до нової резиденції Терези Мей, поки ніхто не звертав на нього уваги. Але все ж його зловив поліцейський.

Борис Джонсон успадкував пухнастого компаньйона, очоливши Міністерство закордонних справ.

Як відомо, головним мишоловом в резиденції прем'єра Великобританії працює кіт Ларрі. Ларрі став одним з найзнаменитіших котів на Даунінг-стріт. У 2011 році йому була присвячена книга "Щоденники Ларрі". Ларрі став третім котом в історії резиденції, який офіційно зайняв пост головного мишолова.

З 1989 по 1997 рік цей пост займав кіт на ім'я Хамфрі. На цій посаді він перебував зап прем'єрства Маргарет Тетчер, Джона Мейджоре і Тоні Блера. Хамфрі пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям, хоча ходили чутки, що його не злюбила дружина Блера Шері. Він помер у 2006 році, а до своєї смерті жив у будинку одного із службовців резиденції.

У 2007 році посаду головного мишолова посіла кішка Сібіл, яка належала канцлеру казначейства країни Алістеру Дарлінгу. Однак Сібіл покинула свій пост вже в 2008 році, а в 2009 році померла. Ходили чутки, що Сібіл не подобалася прем'єр-міністрові Гордону Брауну.

З 2012 року по 2014 роки Ларрі допомагала виконувати його обов'язки кішка Фрейя, яка належить чинному голові казначейства Джорджу Осборну. Проте кішка постійно тікала, а одного разу потрапила під машину. Після цього Осборн відправив її в графство Кент.