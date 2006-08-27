Кабмін повністю погасив заборгованість по зарплаті шахтарям

Кабінет міністрів України повністю погасив поточну заробітну платню і заборгованість по зарплаті шахтарям у розмірі 669 млн. грн. Про це сказав міністр вугільної промисловості України Сергій ТУЛУБ сьогодні ввечері в ефірі Першого Національного каналу.

"До кінця сьогоднішнього дня всі гроші буде перераховано в регіони", – сказав С.ТУЛУБ.

При цьому він додав, що в мобілізації коштів для виплати заборгованості були задіяні міністерство фінансів, міністерство палива і енергетики та міністерство вугільної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв, що найближчим часом заборгованість по зарплаті шахтарям буде ліквідовано. «Заборгованість за найближчий час ліквідовуємо», - сказав прем`єр-міністр. Також він додав, що тільки в серпні уряд привернув 669 млн. грн.