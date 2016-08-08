Адмінкордон з окупованим Кримом огорнуло димом через пожежу, військові не пускають рятувальників (відео)

На Херсонщині люди по півдня чекають у чергах, йдеться в сюжеті ТСН.

Кількість машин у Чаплинському та Каланчакському районах постійно змінюється. Наразі там приблизно по 80 авто. У чергах залишились найстійкіші, переважно хто їде на півострів до родичів або у справах. Чимало машин повертаються. Прикордонники пояснюють, що проблема – у суміжній стороні, але інформації звідти немає.

Читайте такожУ розвідці пояснили переміщення техніки в окупованому Криму

"Російські збройні сили досить активно ведуть себе на адміністративній межі з окупованим Кримом. Ми повідомляли про те, що лише учора ми спостерігали дев'ять вертольотів МІ-8, які здійснювали польоти вздовж межі, два безпілотні літальні апарати, а також машини піхоти", - повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

На пункті пропуску Чаплинка обслуговують приблизно 4-5 машин за годину. Люди нарікають і на правила перетину межі з окупованою територією.

У степу поблизу кордону панує спека близько 40 градусів. Поруч пропускного пункту Чаплинка горить поле, але рятувальники не можуть туди під'їхати, бо територія замінована і військові на неї не пускають. Тож Чаплинський район поблизу кордону від самого ранку у диму. Пропускний пункт Каланчак перекритий повністю.

Раніше УНІАН повідомляв, що озброєний ОМОН перевіряє автобуси на нових блокпостах в окупованому Криму.