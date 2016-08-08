Савченко розповіла про "меню" свого голодування
20:44, 08 серпня 2016Суспільство
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Депутат від "Батьківщини" Надія Савченко заявила, що досі продовжує голодування на знак протесту проти "бездіяльності влади і світу" в питанні звільнення українських заручників.
Савченко дозволяє собі вживати чай без цукру / фото УНІАН
"Я думала вже зніматися (з голодування), почула, що є три людини звільнені, але не знайшла підтвердження. Бо говорила, що (голодуватиму) до перших результатів", - заявила Савченко в ефірі 112 каналу у понеділок ввечері, пише Українська правда.
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Депутат зазначила, що, окрім води, дозволяє собі вживати чай без цукру.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Савченко заявила, що оголошує голодування, протестуючи проти "бездіяльності влади і світу" в питання звільнення українських заручників.
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