Савченко розповіла про "меню" свого голодування

"Я думала вже зніматися (з голодування), почула, що є три людини звільнені, але не знайшла підтвердження. Бо говорила, що (голодуватиму) до перших результатів", - заявила Савченко в ефірі 112 каналу у понеділок ввечері, пише Українська правда.

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Депутат зазначила, що, окрім води, дозволяє собі вживати чай без цукру.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Савченко заявила, що оголошує голодування, протестуючи проти "бездіяльності влади і світу" в питання звільнення українських заручників.